На Трампа вновь было совершено покушение. Вот что пишут об этом западные СМИ: CNN: Подозреваемый Райан Уэсли Раут, как сообщается, опубликовал десятки постов в социальных сетях в поддержку Киева и призывал «сжечь Кремль дотла».
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