Россиян предупредили об уменьшении пенсий

Пенсии, которые жители РФ получат в марте 2025 года, окажутся ниже февральских. Об этом заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, его процитировало РИА Новости.
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