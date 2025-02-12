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Россиян предупредили об уменьшении пенсий

Россиян предупредили об уменьшении пенсий

Пенсии, которые жители РФ получат в марте 2025 года, окажутся ниже февральских. Об этом заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, его процитировало РИА Новости.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Вот дебил, об этом и дуракам понятно. 🤣🤣
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