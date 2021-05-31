ИЗВЕСТИЯ iz

6 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Земли Макаренков
    Странно, что только одну площадку нашли. При ихнем усердии недопуска вакцины на гейрынок, могли и больше найти.Песков прокоммент...
  • Петер Тараканов
    Ну надо-же отработать пенальти в свои ворота !В Кремле не стали...
  • Алексей
    Если война все ж случится и уже нам придется идти на запад, то никаких котлов с кашами для европейских подлецов. Толь...Немецкий депутат ...

Эксперт Google рассказал об отличиях российских и американских геймеров

Эксперт Google рассказал об отличиях российских и американских геймеров

Доли мобильных геймеров по возрасту и полу в России и США практически выравнялись, рассказал «Известиям» директор по продажам Google Россия Максим Браверман, опираясь на данные совместного исследования Google и аналитического агентства Savanta.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх