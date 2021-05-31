Эксперт Google рассказал об отличиях российских и американских геймеров

Доли мобильных геймеров по возрасту и полу в России и США практически выравнялись, рассказал «Известиям» директор по продажам Google Россия Максим Браверман, опираясь на данные совместного исследования Google и аналитического агентства Savanta.
Доли мобильных геймеров по возрасту и полу в России и США практически выравнялись, рассказал «Известиям» директор по продажам Google Россия Максим Браверман, опираясь на данные совместного исследования Google и аналитического агентства Savanta.
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