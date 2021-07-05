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Еще один район Афганистана ушел из-под контроля правительственной армии

Еще один район Афганистана ушел из-под контроля правительственной армии

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили приграничный с Таджикистаном район Нусай провинции Бадахшан, сообщает сегодня, 5 июля информационное агентство Sputnik-Таджикистан Активность боевиков у границ с Таджикистаном нарастает.

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