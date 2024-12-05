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Петербургский дневник

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Петербург станет центром туристских схем «Русская Балтика» и «Русский Север и Арктика»

Петербург станет центром туристских схем «Русская Балтика» и «Русский Север и Арктика»

Презентация схем прошла накануне Петербург станет ключевым городом для двух новых туристских схем – «Русская Балтика» и «Русский Север и Арктика», разрабатываемых компанией «ПроГород» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и госпрограммы «Развитие туризма».

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