В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве

В Москве ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщает столичное управление МЧС. "В период с 10:00 часов с сохранением до конца дня 29 апреля в Москве местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с", — говорится в сообщении.