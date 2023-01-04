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Чего не стоит планировать в 2023 году?

Чего не стоит планировать в 2023 году?

Новый, 2023 год таит в себе не только новые возможности, но и новые опасности. Что об этом думают, политики, аналитики и астрологи?Не стоит вкладывать деньги в евро и доллар Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев уже опубликовал в своём блоге «футуристический прогноз», в котором он предупреждает жителей России, что возможен сценарий, по которому Британия в 2023 году снова войдёт в состав ЕС.

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