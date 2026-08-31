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СВР: европейские страны предпринимают попытки помешать выборам в России

Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что ряд европейских государств предпринимают меры, направленные на препятствование проведению выборов в России и дискредитацию их результатов.

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