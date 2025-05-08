Рашида Дати: Франция защитит свою культурную исключительность

Культурное наследие Франции будет защищено от американской угрозы о возможном введении 100% пошлины на иностранные фильмы, заявила министр культуры Франции Рашида Дати, 7 мая пишет французская газета Sud Ouest.
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