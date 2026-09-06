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Царьград

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Путин и Собянин открыли новый участок метро в Москве

Путин и Собянин открыли новый участок метро в Москве

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро. Новая линия сократит время в пути для 550 тыс.

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