Двухлетняя девочка умерла в очереди в частной клинике. Названа возможная причина смерти. Вопросов стало ещё больше

В Ульяновске в очереди в частной клинике умерла двухлетняя девочка. Местные СМИ сообщают, что у ребёнка могла быть кишечная инфекция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РХ В школе Петербург...
- ВА План уничтожения ...
- И Пост с Зеленским ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым