Пушилин назвал возможные последствия для ВСУ после назначения главкомом Сырского

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не исключил, что новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский организует новые «мясорубки», как это было в Артемовске (украинское название — Бахмут).
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