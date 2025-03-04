Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действий

Геннадий Хрипунов

Как думаю здравомышленные люди, если на украине везде находятся много известных ископаемых минералов, так задайте себе вопрос, почему в Венгрии, Словакие, Cербии, Словении, Хорватии, Польше, Румынии, Болгарии и других стран нет этого ? Более грамотный человек поймёт, что это Блеф бандеровско-гей-евроейского фашизма не только в европе, но и в Мире .