Первыми шагами могут стать освобождение пленных, запрет на применение ракет и дронов и обстрел объектов инфраструктуры, а также «перемирие на море», заявил Зеленский.
Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действий
Комментарии
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stanislav matveev
Безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, ДЕНАЦИФИКАЦИЯ, ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ, ФЕДЕРАИВНОЕ УСТРОЙСТВО УКРАИНЫ, РУССКИЙ ЯЗЫК- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, после можно будет и ПОГОВОРИТЬ!!!
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5 час.
Геннадий Хрипунов
Как думаю здравомышленные люди, если на украине везде находятся много известных ископаемых минералов, так задайте себе вопрос, почему в Венгрии, Словакие, Cербии, Словении, Хорватии, Польше, Румынии, Болгарии и других стран нет этого ? Более грамотный человек поймёт, что это Блеф бандеровско-гей-евроейского фашизма не только в европе, но и в Мире .
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4 час.
Семен Демин
Зеленскому надо идти на поклон к Путину.
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6 мин.
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