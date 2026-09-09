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Снят вопрос болезней, дающих право не идти в армию в 2026 году

Снят вопрос болезней, дающих право не идти в армию в 2026 году

Для призывников снят вопрос болезней, с которыми в 2026 г. не берут в армию. Они представлены в «Расписании болезней».

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