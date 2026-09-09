Снят вопрос болезней, дающих право не идти в армию в 2026 году

Для призывников снят вопрос болезней, с которыми в 2026 г. не берут в армию. Они представлены в «Расписании болезней».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия столкнулас...
- Какие экономическ...
- Приведёт ли холод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым