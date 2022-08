Медики назвали слабость и потерю зрения неожиданными, но верными признаками инсульта. Об этом пишет издание Eat This, Not That! Врач отделения неотложной помощи Кристин Перри в разговоре с порталом сообщила, что помимо известных симптомов геморрагического и ишемического инсультов, могут быть и другие, с появлением которых нужно немедленно вызывать скорую.