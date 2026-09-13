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Патрушев заявил, что сопровождение российских торговых судов военными кораблями помогает защитить их от захвата

Военные корабли, сопровождающие российские торговые суда, играют важную роль в их защите от захвата. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью информационной службе «Вести».

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