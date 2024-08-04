Эльмира Галимова: «Йөрәккә якын әсәрләр» – көтеп алынган иҗади концертым

11 сентябрьдә 18.30 сәгатьтә Салих Сәйдәшев исемендәге Зур концертлар залында композитор, сәнгать фәннәре кандидаты, Россия һәм Татарстан Композиторлар берлеге әгъзасы Эльмира Галимованың «Йөрәккә якын әсәрләр» дип исемләнгән иҗади концерты була.
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