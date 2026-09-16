Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненые

Россия и Украина обсуждают списки для обмена пленными, ведут переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих, при этом переговоры по гуманитарным вопросам идут непросто, рассказала российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
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