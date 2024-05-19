Зонд «Юнона» запечатлел «Утконоса» на поверхности луны Юпитера

Ледяная луна Юпитера Европа в объективе зонда «Юнона» / © Björn Jónsson (CC BY 3.0) Ученых, исследовавших эти снимки, заинтересовали особенности ландшафта Европы, особенно региона, который получил прозвище «Утконос» из-за схожести с водоплавающим млекопитающим из отряда однопроходных.
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