Отец Яниса Тиммы резко высказался об интервью Анны Седоковой за 10 миллионов

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы возмущена поведением его бывшей жены Анны Седоковой. Родственники спортсмена, который свел счеты с жизнью на фоне болезненного развода, винят во всем именно певицу.
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