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Отец Яниса Тиммы резко высказался об интервью Анны Седоковой за 10 миллионов

Отец Яниса Тиммы резко высказался об интервью Анны Седоковой за 10 миллионов

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы возмущена поведением его бывшей жены Анны Седоковой. Родственники спортсмена, который свел счеты с жизнью на фоне болезненного развода, винят во всем именно певицу.

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