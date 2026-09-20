CBS News: в США обнаружили черепаху с двумя головами весом 5,2 г

На Кейп-Коде, штат Массачусетс, найдена уникальная черепаха с двумя головами весом 5,2 грамма. Животное передано специалистам Mass Audubon Wellfleet Bay для наблюдения и изучения редкой аномалии.
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