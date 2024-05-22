В Новгородской области будут судить сотрудницу почты, обобравшую блокадника

По информации старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елены Григорьевой, это уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, проведённой прокурором Парфинского района Александром Стотиком.
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