В облцентре демонтируют негодные ограждения вдоль дорог

Администрация Смоленска раскрыла нюансы демонтажа ограждений на улицах В начале апреля этого года стало известно, что городские власти совместно с ГИБДД приняли решение демонтировать дорожные ограждения в центральной части Смоленска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии