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Татар-информ

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Боец из Актанышского района получил на передовой автомобиль от отца и земляков

Боец из Актанышского района получил на передовой автомобиль от отца и земляков

Фото предоставлено Лейсан Газизовой Военнослужащий из Актанышского района Фидан Гизамов, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции, получил автомобиль «Нива», приобретенный при поддержке его отца Ильсура Гизамова и неравнодушных жителей.

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