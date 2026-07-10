Боец из Актанышского района получил на передовой автомобиль от отца и земляков

Фото предоставлено Лейсан Газизовой Военнослужащий из Актанышского района Фидан Гизамов, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции, получил автомобиль «Нива», приобретенный при поддержке его отца Ильсура Гизамова и неравнодушных жителей.
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