Apple проигрывает апелляцию против специального контроля Германии

У ошеломляющего успеха крупной технологической компании есть и обратная сторона: Apple проиграла апелляцию против специального режима контроля за злоупотреблениями, который антимонопольная служба Германии применила к ней в прошлом году.
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