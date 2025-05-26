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Политика как она есть

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«Русским плевать, чем недовольна Америка»: в США жестко ответили на нытье Трампа об ударах по Киеву

В ночь на 25 мая российские Воздушно-космические силы провели одну из самых масштабных атак на территорию Украины, задействовав усовершенствованные дроны «Герань» и разнообразные типы ракетного вооружения.

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