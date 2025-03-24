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Дочь стыдится, а сын гордится: как живут взрослые дети маньяка Андрея Чикатило

Дочь стыдится, а сын гордится: как живут взрослые дети маньяка Андрея Чикатило

Avia.pro - СМИ Тайны семейного очага: жизнь под одной крышей с монстром Двенадцать долгих лет — именно столько понадобилось советским следователям, чтобы наконец-то поймать одного из самых страшных преступников в истории страны.

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Комментарии
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Ирина Мва
опять  хохлы...что за нация такая преступная
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15 час.
Ингерман Ланская
а сколько из -за этой мрази щелоковские псы загубили человеческих судеб и жизней....
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11 час.
Alexander Slobinez
как можно гордиться чудовищем? Сын такая же мерзота
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1 час.
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