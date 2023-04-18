Конгрессмен Смит: США не победят Китай

Вашингтон и Пекин должны мирно сосуществовать, потому что у США не получится победить Китай. Такое заявление сделал на слушаниях о работе Пентагона в Индо-Тихоокеанском регионе член комитета палаты представителей по вооруженным сила Адам Смит.