“Докажите ей, что мир не так страшен!” 7 приютских лет собака была закрыта для всех, и лишь одна семья смогла её разгадать!

В 2010 году на улицах Ирландии бродила испуганная, обездоленная, беременная собака смешанной породы. К сожалению, спасатели нашли ее не сразу, поэтому ни один из ее щенков не выжил при родах, но зато животное оказалось в безопасности.
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