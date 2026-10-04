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Царьград

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Baza: Йеменец похитил дочь у русской жены после развода

Baza: Йеменец похитил дочь у русской жены после развода

Житель Йемена похитил годовалую дочь у русской жены после развода из-за жадности. Он увез ребенка из Омана в Йемен, лишив ее связи с матерью.

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