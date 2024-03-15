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Полянский призвал привлечь к ответственности поставщиков оружия Украине

Полянский призвал привлечь к ответственности поставщиков оружия Украине

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что никто из поставщиков вооружений Киеву не должен уклониться от ответственности за свои действия.

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