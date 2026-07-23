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Царьград

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Полковник Безруков - о предательство элит внутри России: "Сидят и выжидают, пока нас сломают"

Полковник Безруков - о предательство элит внутри России: "Сидят и выжидают, пока нас сломают"

Полковник Безруков заявил о предательство элит внутри России: "Сидят и выжидают, пока нас сломают". По его словам, некоторые представители истеблишмента де-факто помогают врагу: "Бездействием или действием".

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