Что сделать с малиной и смородиной сразу после сбора урожая: пошаговая инструкция

Вот как правильно обрезать и подкормить ягодные кусты в августе. Малина 123RF/legion-media.ru Завершение сбора ягод вовсе не означает, что кустам малины и смородины больше не требуется пристальное внимание.
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