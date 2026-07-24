7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 264 подписчика

Что сделать с малиной и смородиной сразу после сбора урожая: пошаговая инструкция

Что сделать с малиной и смородиной сразу после сбора урожая: пошаговая инструкция

Вот как правильно обрезать и подкормить ягодные кусты в августе. Малина 123RF/legion-media.ru Завершение сбора ягод вовсе не означает, что кустам малины и смородины больше не требуется пристальное внимание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии