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Тер Стеген – рекордсмен «Барсы» по играм на ноль (24) в сезоне Ла Лиги, он обогнал Браво

Тер Стеген – рекордсмен «Барсы» по играм на ноль (24) в сезоне Ла Лиги, он обогнал Браво

«Барселона» разгромила «Бетис» (4:0) в 32-м туре чемпионата Испании. Вратарь Марк-Андре тер Стеген провел 24-й сухой матч в сезоне Ла Лиги и стал рекордсменом «блауграны».

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