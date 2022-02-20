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Почему с русскими боятся воевать. И это вовсе не из-за ядерной бомбы

Почему с русскими боятся воевать. И это вовсе не из-за ядерной бомбы

Сражаться со славянами противникам не нравилось с незапамятных времён. Ещё арабские путешественники в средние века отмечали, что русские постоянно ходят с оружием и при необходимости, не задумываясь пускают его в ход, не зная страха в битвах.

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