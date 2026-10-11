«Эдмонтон» одержал победу над «Сан-Хосе» со счётом 3:1

Победные шайбы за «Эдмонтон» забросили Маттиас Экхольм (13-я минута), Василий Подколзин (44-я) и Алекс Форментон (46-я), у хозяев отличился Маклин Селебрини (52).
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