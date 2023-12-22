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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Нефтедолларовый эндшпиль неумолимо приближается

Нефтедолларовый эндшпиль неумолимо приближается

США живут в новых условиях двух довлеющих над ними факторов: кризиса суверенного долга Америки и ухудшения нефтедолларовой ситуации.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Смысл откладывать вступление в борьбу?! Только ожидание выборов в пендосии.
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ...КОГДА ЭТО ГОСУДАРСТВО-МОШЕННИК МИРОВОГО МАСШТАБА...НАКРОЕТСЯ МЕДНЫМ ТАЗОМ...ИЛИ 3,14..ОЙ.
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16 час.

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