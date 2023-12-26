Торжественное вручение членских билетов БРСМ.

Белорусский республиканский союз молодёжи объединяет в своих рядах небезразличных людей, тех, кто не собирается сидеть сложа руки, а сам готов приложить свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников.