Объекты Татарстана на 98,5% готовы к отопительному периоду

В Татарстане завершается подготовка объектов к предстоящему отопительному периоду. Согласно системе «Мониторинг жилищного фонда», показатель готовности составляет 98,5%, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
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