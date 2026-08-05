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Аргументы и Факты

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Макеева: пожары в Европе заставят ЕС сократить поддержку Украины

Макеева: пожары в Европе заставят ЕС сократить поддержку Украины

Лесные пожары в Европе, которые начались в результате аномальной жары, отвлекут лидеров Европейского от оказания финансовой поддержки киевского режима и заставят их пересмотреть отношения с Россией, заявила в интервью URA.

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