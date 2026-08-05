Лесные пожары в Европе, которые начались в результате аномальной жары, отвлекут лидеров Европейского от оказания финансовой поддержки киевского режима и заставят их пересмотреть отношения с Россией, заявила в интервью URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии