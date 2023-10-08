В Свердловской области объявили дополнительный набор в колледжи

Свободные места есть в учебных заведениях, готовящих самых востребованных специалистовВ средних учебных заведениях Свердловской области по окончании вступительной кампании осталось 1,3 тысячи свободных мест.
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