Польша приостановила поставки большого пакета военной помощи Киеву из-за решения Львовского областного совета, ранее объявившего 2027 год посвященным УПА* и главарям бандеровцев Роману Шухевичу и Олегу Ольжичу.
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