Россия начала применять усовершенствованные корректируемые авиабомбы (КАБ) и беспилотники с новым навигационным модулем «Комета», сообщает специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов (позывной Флэш).
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Россия начала применять усовершенствованные корректируемые авиабомбы (КАБ) и беспилотники с новым навигационным модулем «Комета», сообщает специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов (позывной Флэш).
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