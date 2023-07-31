Беспилотник упал в хуторе под Таганрогом, повреждены дом и автомобиль

Пострадавших нет, сообщили местные властиВ хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области упал беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Популярные статьи
- Генпрокуратура признала деятельность латвийского и нидерландского филиалов «Дождя» нежелательными в России
- Медведев заявил, что враги РФ должны молиться на российских воинов и пригрозил использованием ядерного оружия
- На алтайском пляже ввели санкции: американцам не дают спасательные жилеты, а прибалтам разрешают заплывать за буйки
Свежие комментарии