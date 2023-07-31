Daily Storm

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Беспилотник упал в хуторе под Таганрогом, повреждены дом и автомобиль

Беспилотник упал в хуторе под Таганрогом, повреждены дом и автомобиль

Пострадавших нет, сообщили местные властиВ хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области упал беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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