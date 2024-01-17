Москва готовится денонсировать соглашение с Лондоном о праве заниматься рыболовством в Баренцевом море

Правительство России в среду, 17 января, готовится рассмотреть проект закона о денонсировании соглашения с Великобританией о рыболовстве с правом заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря, подписанное в 1956 году.
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