Мы не «новые территории», у нас дороги уже лучше, чем в Крыму – Катющенко

Дороги с Запорожской области сейчас лучше, чем на севере Крыма. Об этом председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила на всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».