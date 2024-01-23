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Автоэксперт Рузанов: обычный бензин на АЗС не отличается от фирменного топлива

Автоэксперт Рузанов: обычный бензин на АЗС не отличается от фирменного топлива

Фирменный бензин отличается от обычного наличием моющих присадок. Однако его эффективность невелика. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

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