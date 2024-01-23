Автоэксперт Рузанов: обычный бензин на АЗС не отличается от фирменного топлива

Фирменный бензин отличается от обычного наличием моющих присадок. Однако его эффективность невелика. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии