Сроки строительства моста под Челябинском снова сорвали

Мост в Сосновском районе, который не могут построить четыре года, снова бросили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в поселке Есаульском на три месяца просрочили сдачу долгожданного моста.