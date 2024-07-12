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Сроки строительства моста под Челябинском снова сорвали

Сроки строительства моста под Челябинском снова сорвали

Мост в Сосновском районе, который не могут построить четыре года, снова бросили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в поселке Есаульском на три месяца просрочили сдачу долгожданного моста.

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