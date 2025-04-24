Шойгу: Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ

W Walery Опять готовятся и корректируются "Коридоры Доброй воли"? В какую же сторону... - в сторону открытых дверей и уважительности к нашим врагам? На Балтике НАТО, в Одессе НАТО и в Грузии НАТО... куда ещё далее...

ct cto talykova Господин Шойгу должен быть готов к войне когда был министром обороны. Расслабились? А занимая пост министра обороны проспал и оказался не готов даже к СВО. Блаженный.