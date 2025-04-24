Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил ТАСС о подготовке аппаратом СБ предложений по корректировке Стратегии национальной безопасности России.
Шойгу: Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ
Комментарии
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W
Walery
Опять готовятся и корректируются "Коридоры Доброй воли"? В какую же сторону... - в сторону открытых дверей и уважительности к нашим врагам? На Балтике НАТО, в Одессе НАТО и в Грузии НАТО... куда ещё далее...
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16 час.
ct
cto talykova
Господин Шойгу должен быть готов к войне когда был министром обороны. Расслабились? А занимая пост министра обороны проспал и оказался не готов даже к СВО. Блаженный.
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10 час.
АА
Афонин Андрей
Этот - то накорректирует... Почему Шойгу не разделяет судьбу своих заместителей - воров? В одну камеру с Генералом Поповым!
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7 час.
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