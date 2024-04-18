Зачем Павел Дуров вышел из тени? Свобода слова и деньги как инструмент к власти над умами миллиардов!

Nikolia Vovchenko Браво,автор,хотя есть и "маленький "нюансик о котором нужно было написать в первую очередь.А,это хотя бы то,что тот же Маск или же Гейтс,как и этот Дупов-никто и если бы не"взрослые дяди",которые в своё время назначили стать как бы передовыми и как бы успешными тех американцев,то и "нашему"Дупову не быть на том месте,которое ему сейчас позволили занять...Как и насчёт "телеграмма"-такое же "дырявое ведро",которое "протекает"во всех местах,но "нашим"чиновникам,как и гражданам ведь не доходит,что они сами поместили себя под колпак"всевидящего ока",додумавшись размещать "когда и сколько раз они посещали "сортир""и самое интересное,что они этим гордятся,выставляя себя напоказ даже не заставляя напрягаться спец службы

ВераВерная Да пусть Дуров пиарится как хочет, имеет на это и возможности, и деньги. Нам-то зачем всё это знать? Ещё и статьи о нём постить?