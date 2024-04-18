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Зачем Павел Дуров вышел из тени? Свобода слова и деньги как инструмент к власти над умами миллиардов!

Зачем Павел Дуров вышел из тени? Свобода слова и деньги как инструмент к власти над умами миллиардов!

«Определенно, тщеславие – мой самый любимый из грехов. Он так фундаментален, самолюбие – это естественный наркотик» из фильма "Адвокат дьявола" 1997 Оказывается, террористы знают буковки Павел Дуров позиционирует себя человеком мира и свободы, который так и не дал ни одной из спецслужб мира коды и шифры для прослушивания хотя бы террористов.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Браво,автор,хотя есть и &quot;маленький &quot;нюансик о котором нужно было написать в первую очередь.А,это хотя бы то,что тот же Маск или же Гейтс,как и этот Дупов-никто и если бы не&quot;взрослые дяди&quot;,которые в своё время назначили стать как бы передовыми и как бы успешными тех американцев,то и &quot;нашему&quot;Дупову не быть на том месте,которое ему сейчас позволили занять...Как и насчёт &quot;телеграмма&quot;-такое же &quot;дырявое ведро&quot;,которое &quot;протекает&quot;во всех местах,но &quot;нашим&quot;чиновникам,как и гражданам ведь не доходит,что они сами поместили себя под колпак&quot;всевидящего ока&quot;,додумавшись размещать &quot;когда и сколько раз они посещали &quot;сортир&quot;&quot;и самое интересное,что они этим гордятся,выставляя себя напоказ даже не заставляя напрягаться спец службы
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12 час.
ВераВерная
Да пусть Дуров пиарится как хочет, имеет на это и возможности, и деньги. Нам-то зачем всё это знать? Ещё и статьи о нём постить?
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12 час.
Майя Maja
В таком ключе автор просто завидует таланту и гению Дуровых ( не только Павел занят разработками в сфере ай-ти технологий). И как раз уважение заслуживает уже тот факт, что никто не складывает крылышки, а отстаивает свою свободу. А понимает ее Павел Дуров правильно. Цукерберга вспомните во ЧТО он превратился. Прогнули и уничтожили как личность. А это самое поганое для ГЕНИЯ. Пусть &quot;выходит  из тени&quot;.Братья Дуроввы поболее других могут сделать полезного для человечества, чем гнилье американское и израильское.  И не надо кидаться в меня тапками. Это простое человеческое мнение без ахов и восхищений.
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9 час.

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